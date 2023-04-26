Reuters Türkiye'de zam krizi! Çalışanlar greve gidiyor

Reuters Haber Ajansı Türkiye çalışanları, yüzde 25'lik maaş zammını protesto ederek 10 Mayıs'ta grev kararı aldı.

Kanada merkezli haber ajansı Thomson Reuters'ın Türkiye Bürosu ile Türkiye Gazeteciler Sendikası arasında süren toplu pazarlık sürecinde anlaşma sağlanamadı. Reuters Türkiye Bürosu çalışanları ve Türkiye Gazeteciler Sendikası üyeleri, ajans tarafından belirlenen yüzde 25'lik maaş zammı kararını protesto etti. Levent'te ajans ofisinin bulunduğu bina önünde toplanan çalışanlar basın açıklaması gerçekleştirdi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş'un okuduğu basın açıklamasında, " Reuters işvereninin Türkiye ofisinde çalışan meslektaşlarımıza uygun gördüğü ücret artışı yüzde 25'tır. Ocak ayında başladığımız toplu iş sözleşmesi görüşmeleri boyunca tüm olumlu çaba ve niyetlerimize rağmen, Türkiye' de yaşanan ekonomik tabloyu kalem kalem anlatmamıza rağmen maalesef olumlu bir yaklaşım göremedik. Yüzde 25'lik ücret artışının üzere bir puan dahi konulmadı. Bugün burada sadece grev kararımızı değil grev kararlılığımızı ilan ediyoruz. Eğer üyelerimizin hak ettikleri oranda bir ücret artışı teklifi gelmez, sorunun çözümü için Reuters işvereninden olumlu bir adım görmezsek 10 Mayıs itibarıyla da grev uygulamasına başlayacağımızı tüm kamuoyu önünde ilan ediyoruz" denildi.

Açıklama sonrası Reuters Türkiye Bürosu ofisinin girişine grev metni asıldı.

DHA