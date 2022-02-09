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RTÜK, haber siteleri için harekete geçti: 72 saat süre verildi

RTÜK, haber siteleri için harekete geçti: 72 saat süre verildi

RTÜK, ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullanarak VOA, DW Türkçe ve Euronews’e lisans başvurusu için 72 saat süre tanıdı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün toplandı.

Toplantıda Amerika’nın Sesi (VOA), DW Türkçe ve Euronews’in lisans durumu görüşüldü.

Üst Kurul’un CHP’li üyesi İlhan Taşcı’nın aktardığına göre RTÜK, ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandı.

RTÜK, VOA, DW Türkçe ve Euronews sitelerine lisan için 72 saat süre tanıdı. Taşcı bu kararı “Asıl hedef basın özgürlüğü ve çok seslilik. İstenen basın sussun, eleştirmesin” sözleriyle eleştirdi.

Kurul’un bir başka CHP’li üyesi Okan Konuralp ise “Oy çokluğuyla alınan karar SETA’nın 2019’daki fişleme niteliğindeki uluslararası medya raporunun bir uygulaması. Lakin, uluslararası medyanın baskılanmasına yönelik bu hamle de başarısızlığa mahkumdur” değerlendirmesi yaptı.

Etiketler RTÜK VOA DW Türkçe Euronews
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