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RTÜK sonunda ''gündüz kuşağı'' için harekete geçti

RTÜK sonunda ''gündüz kuşağı'' için harekete geçti

Geçtiğimiz yıllarda evlilik programlarını kaldıran RTÜK’ün bu kez de gündüz kuşağı programlarını kaldırmak için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplumdan gelen şikayetler ve tepkiler üzerine kadınların suistimal edildiği evlilik programları kaldırmıştı. Evlilik programlarının yerini ise cinayet, cinsel istismar, aile için şiddet ve kayıpların bulunduğu yayınlar aldı.

RTÜK, insanların yargılandığı, sorgulandığı, toplumun değeriyle örtüşmeyen bu programlarla ilgili düzenlemeye gidiyor. TGRT Haber’de yer alan habere göre, uzmanlar tarafından hazırlanan gündüz kuşağı programlarına yönelik çalışma Eylül ayına kadar tamamlanacak.

Gündüz kuşağı programlarını kaldırmaya hazırlanan kurum, bunların yerine toplumun değer ve yargılarıyla uyumlu, toplumu ileriye taşıyan eğitici ve geliştirici programları önerecek. Mesleki ve kültürel programlara da öncelik verilmesi hedefleniyor.

RTÜK’ün bu hamlesine bu tarz içeriklerden program yapan Esra Erol, Müge Anlı ve Ece Üner gibi isimlerin yasak geldiği takdirde ne yapacağı ise henüz bilinmiyor.

Etiketler rtük gündüz kuşağı mide bulandıran olaylar müge anlı Esra Erol'da büyük kavga
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