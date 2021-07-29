RTÜK’ten 2 kanala ''Erdoğan'' cezası

RTÜK, Erdoğan’ın ‘iç geçiren’ görüntüsü hakkındaki yorum nedeniyle TELE1 TV’ye ceza verdi. Ayrıca aynı görüntülere ilişkin yorumu nedeniyle Saray’ın hedef aldığı gazeteci Fatih Altaylı’nın katıldığı bir yayın nedeniyle de Bloomberg HT’ye ceza kesildi.

RTÜK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram mesajında ‘iç geçirdiği’ görüntüler üzerine TELE1 TV’ye yüzde 3 para cezası kesti. Ayrıca Erdoğan’ın konusundaki yazısı ile Saray’ın hedefi olan gazeteci Fatih Altaylı hakkında 3 ay önce yapılmış bir şikayet de bugün gündeme alınarak Bloomberg HT’ye de yüzde 3 para cezası verildi.

Söz konusu cezaları CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp duyurdu.

Taşçı, kişisel sosyal medya hesabından şunları yazdı:

Taşçı, kişisel sosyal medya hesabından şunları yazdı:

Cumhurbaşkanının bayramlaşma sırasında içinin geçtiği görüntülere ilişkin Prof. Dr. Ahmet Saltık’ın yaptığı değerlendirmelerin “tarafsızlığa aykırı ve toplumda özgürce kanaat oluşmasına engel olduğu” gerekçesiyle TELE1 kanalına %3 para cezası verildi. Karar oy çokluğuyla alındı.

Cumhurbaşkanının bayramlaşma görüntüleri nedeniyle İletişim Başkanlığıyla karşı karşıya gelen Fatih Altaylı hakkında TFF’nin 3 ay önceki şikayeti ne hikmetse bugünkü RTÜK gündemine alındı ve Altaylı’nın sözleri nedeniyle Bloomberg TVye oy çokluğuyla %3 para cezası verildi.

Okan Konuralp da konu hakkında şu değerlendirmeleri yaptı:

RTÜK, F.Altaylı’nın Cumhurbaşkanı’nın bayram konuşmasına ilişkin değerlendirmelerini internet sitesinde yayınlaması nedeniyle ceza veremediği Habertürk’ü pas geçmedi. Altaylı’nın aylar önceki TFF değerlendirmeleri nedeniyle Bloomberg HT’ye ceza verdi.

RTÜK, Cumhurbaşkanı’nın bayram konuşmasıyla ilgili olarak Habertürk’e veremediği cezayı ise TELE1’den esirgemedi. Oysa yaşananlar insani olduğu kadar, bu insani durumla ilgili değerlendirmeler de fikir ve ifade özgürlüğünün güvencesi altındadır. Kararlar oy çokluğuyla alındı.

NE OLMUŞTU?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın videolu bayram mesajında gözlerinin birkaç saniyeliğine kapandığı görüntülere ilişkin olarak, "Bu görüntülerin yayınlaması gerçek anlamda bir rezalettir. Bu bir canlı yayın olsa anlarım. Yapacak bir şey yoktur. Ama çekilmiş, montajlanmış ve servis edilmiş bir bantta böyle bir durumun gösteriliyor olması çok ama çok fenadır. Açık biçimde, çok yakınında birilerinin Cumhurbaşkanı’nı zor duruma düşürmek istediğine, zayıf göstermeye çalıştığına işaret eder" düşüncesini dile getirmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramlaşma videosunda gözlerinin kapandığı videoya ilişkin olarak kaleme aldığı yazıyı eleştirdi. Altun, "Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz" dedi.

Habertürk ise kurumsal açıklama yayınlayarak suçlamayı reddetmiş, Cumhurbaşkanlığı’nın kendilerinden ya da Altaylı’dan özür beklediğini açıklamış ancak ‘özür gerektirecek bir durum’ olmadığını belirtmişti.