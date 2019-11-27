Sedat Semavi ödülleri belli oldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2019 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, karikatürist, edebiyat, spor ve bilim insanlarına verilecek ödüller belli oldu.

TUNCAY MOLLAVEİSOĞLU'NA "GAZETECİLİK" ÖDÜLÜ

2019 Sedat Simavi Ödülleri'ne değer görülen isimler ve eserleri şöyle:

Tuncay Mollaveisoğlu, Cumhuriyet Gazetesi’nde 12 Temmuz - 12 Eylül 2019 tarihleri arasında yayınlanan, "Orman Yangınlarının Perde Arkası ve Türk Hava Kurumu Uçakları Neden Uçurulmadı" konulu haberleri ve köşe yazıları nedeniyle "gazetecilik" ödülünü aldı.

Seçici Kurul ayrıca, Uğur Şahin'in Birgün Gazetesi'nde 10 - 13 Eylül 2019 tarihleri arasında yayınlanan "Emniyet’ten Skandal: Kürtaj Listesi İstendi" başlıklı haberi nedeniyle övgüye değer gördü.

Yaşar Özürküt , TRT Türkü Radyo'da 7 Ocak, 4 Mart, 25 Mart, 27 Mayıs ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde yayınlanan beş bölümden oluşan "Öyküleriyle Türküler" adlı radyo programı nedeniyle "radyo" ödülüne layık görüldü.

"Televizyon" ödülü haber dalında Nazlı Yerebasmaz ve Çağlar Güner'e FOX TV'de 5 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan "Okuyamayan Çocuklar" adlı haberleri nedeniyle verildi.

Seçici kurul ayrıca, Damla Turgutlu Soybaş, Bülent Akdeniz, Hakan Tarhan, Gökhan Köşetaş'ı

Haber Global Televizyonu'nda 9 - 15 Eylül 2019 tarihleri arasında yayınlanan "Çocuklarımızı Zehirliyorlar" adlı dizi haberleri nedeniyle övgüye değer gördü.

Neslihan Semerci, TRT Belgesel ve TRT Avaz Kanalında 7 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan "Umudun Toprağı" adlı belgeseli nedeniyle "belgesel" ödülünü aldı.

Seçici kurul ayrıca, Nihal Ağırbaş'ı TRT TV 2 Kanalı'nda 4 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan "Troya Hazineleri - Asırlık Hasret" adlı belgeseli nedeniyle övgüye değer buldu.

ZAFER TEMOÇİN'E KARİKATÜR ÖDÜLÜ

Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan "İğneli Fırça" köşesinde çizdiği "Güncel Siyasi" karikatürleri nedeniyle Zafer Temoçin'e karikatür ödülü verildi.

Hidayet Sayın, "Toplu Oyunlar 9: Kim Koparıyor Bu Gülleri - Gül Biçme Zamanı - Gül Kıyımı" adlı kitabı nedeniyle "edebiyat" ödülünü, Dr. Öğr. Üyesi Halil Özcan "Atatürk'ün Özel Şifre Hattı Pr Gizli Telgraf Merkezi" adlı eseri nedeniyle "sosyal bilimler" ödülünü aldı.

SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ YAZARIMIZ EVİN İLYASOĞLU'NA

Seçici kurul ayrıca, Evin İlyasoğlu'nu "Ben Leyla Gencer - La Diva Turca" adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.

Prof. Dr. Hakan Ürey'e, "Artırılmış Gerçeklik İçin 3 Boyutlu Holografik Gözlük" adlı eseri nedeniyle "fen bilimleri" ödülü verilirken, seçici kurul Prof. Dr. Ekrem Aydıner'i "Kaotik Evren Teorisi" başlıklı eseri nedeniyle övgüye değer buldu.

"Behçet Hasta Serumları Bakterilerde Bulunan HSP- 65 ile Ortak Epitoplara Sahip

Nörofilaman Medium'a Karşı İmmünoreaktivite Gösterir" başlıklı ortak çalışmaları nedeniyle, Prof. Dr. Turgay Dalkara, Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir, Prof. Dr. Umut Kalyoncu, Prof. Dr. Alp Can, Prof. Dr. Fatma Duygu Demiralp, Doç. Dr. Ayşe İlksen Çolpak Işıkay, Doç. Dr. Banu Balcı Peynircioğlu, Dr. Sevda Lüle, Dr. Selen Peker, Dr. Nilgün Tekin Bubenheim'i "sağlık bilimleri" ödülüne layık gördü.

"Spor" ödülü, "Dünya Tekvando ve G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonu" olması nedeniyle tekvandocu İrem Yaman'a verildi.

Seçici kurul ayrıca, paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı'yı "Dünya Paralimpik (50 metre sırtüstü) Yüzme Şampiyonası 2. si" olması nedeniyle övgüye değer gördü.

TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 43 yıldan bu yana sürdürülen ödüller, gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor.