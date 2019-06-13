''SÖZCÜ davası vicdanlara sığmıyor''

Yarkadaş'ın açıklamaları şöyle:

Her tarafı tel tel dökülen bir iddianame yüzünden tam 2 yıldır süren @gazetesozcu davası muhtemelen yarın sonuçlanacak. SÖZCÜ'nün saygıdeğer isimleri, akılların ve vicdanların kabul etmediği bir suçlama yüzünden yargılanıyor. Savcı, SÖZCÜ'den FETÖ çıkarmak gibi beyhude bir çaba içinde.

@gazetesozcu'ye yönelik suçlamaların tümü çökmüş ve bu iddiaların tamamı çürümüş ve çürütülmüş olmasına rağmen, arkadaşlarımız hala yargılanıyor. Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin: Emin Çölaşan'dan FETÖ'cü olur mu? İnsanın bunu yazarken bile vicdanı sızlıyor.

Ya Necati Doğru? Ekonomi gazeteciliğinin duayeni, meslek büyüğümüz Necati Doğru'nun FETÖ'yle nasıl bir ilgisi olabilir? Keza, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu ve Mediha Olgun için yöneltilen suçlama da aynı şekilde yersizdir ve hukuki dayanaktan yoksundur.

Yarın sabah görülecek olan @gazetesozcudavası için ben de Çağlayan'da olacak ve medyaya verilmek istenen gözdağına karşı sessiz kalmayacağım. Zira bu dava medyamızın geleceği açısından da tarihsel bir önem taşımaktadır. Medya ya özgür olacak, ya da tamamen susacak!

Bu davayla ilgili hukuki bir yorum yapmaya gerek de kalmadı! Çünkü davanın hiçbir aşaması hukuki değil. Bu dava medyayı susturmaya, Atatürkçü kalemleri sindirmeye kurgulanmıştır. Bilirkişi raporlarının bile görmezden gelindiği bir davaya ilişkin hukuktan söz etmek gereksizdir.

@gazetesozcu davasından çıkacak sonuç, medyamız açısından da bir turnusol işlevi görecektir. Bu yüzden SÖZCÜ'ye sahip çıkmak, yazarlarının yanında olmak gerekir. Ki; bir daha bu tür suçlamalarla kimse sindirilmeye çalışılamasın... Yarın herkesi ADALET istemeye davet ediyorum.

Tabii adaletsizlik sadece SÖZCÜ ile sınırlı değil... Türkiye'de şu an 148 gazeteci hala cezaevinde. Bunlara bir yenisi daha ekleniyor. @Gazete_Yenicag Yazarı Yavuz Selim Demirağ da düşüncelerinden ötürü cezaevine giriyor. Hep söyledik yine söylüyoruz: #GazetecilikSuçDeğildir !