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  3. 16 Ocak 2020 11:32

Spiker canlı yayında kardeşinin öldüğünü öğrendi

Irak’ta yayın yapan Ürdün merkezli haber kanalı Dijlah TV’nin spikerliğini yapan Sugar Abbas Jamil, Irak ordusunda olan erkek kardeşinin öldüğünü öğrenmesine rağmen acı haberi verip programa devam etti.

Spiker canlı yayında kardeşinin öldüğünü öğrendi
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Dijlah TV’nin spikerliğini yapan Sugar Abbas Jamil, program öncesinde Irak ordusunda binbaşı olarak görev yapan ağabeyi Tarık Abbas Jamil’in, Bağdat’ın kuzeyindeki Balad Hava Üssü’ne düzenlenen saldırıda öldüğünü öğrendi.

Oldukça üzgün görünen Sugar Abbas Jamil, "Sadece birkaç dakika önce ağabeyimin öldüğünü söylediler. Bu üzgün görüntüm için özür dilerim. Medyada çalışırken öğrendiğim şeylerden biri, kişisel hayatı stüdyonun kapılarının arkasında bırakmanız gerektiğidir. Bu nedenle, programa devam edeceğim ve ülkede neler olduğu hakkında en son haberleri size bildireceğim" diyerek programı sunmaya başladı.
 

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spiker , Dijlah TV , Sugar Abbas Jamil
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