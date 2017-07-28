Acun Ilıcalı yine turnayı gözünden vurdu !

O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda Yıldız Tilbe'nin oturacağı yönündeki çıkan iddialara Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından son noktayı koydu.



Önümüzdeki yayın sezonunda başlayacak olan, ‘O Ses Türkiye’nin jüri koltuğunda Yıldız Tilbe’nin olacağı iddiaları konuşuluyordu. Acun Ilıcalı ise “Kesin bir toplantı yapmadık. Sadece ufak bir beyin jimnastiği yaptık. Ben Yıldız Tilbe’yi ‘O Ses Türkiye’ye yakıştırıyorum. Çok değerli bir sanatçı, çok renk katacaktır” açıklamasında bulunmuştu. Şimdi ise Ilıcalı, sosyal medya hesabından Yıldız Tilbe ile resmi görüşmelere başladığını açıkladı.