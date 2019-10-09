Bu akşam hangi diziler ekrana gelecek ?

Bu akşam birçok kanalda yine birbirinden güzel ve heyecanlı diziler ekrana gelecek. Vatandaşlar bu akşam hangi diziler sorusunun cevabını arıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV gibi birçok kanalda 7 Ekim akşamı yayınlanacak diziler ve yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20.00’da Afili Aşk dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.
FOX TV
Fox TV’de 20.00’da Her Yerde Sen dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 20.00’de Sen Anlat Karadeniz dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20.00'de Aile Arasında filmi ekrana gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 20.00’da Benim Adım Melek dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.
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