Bu akşam hangi diziler ekrana gelecek ?

Bu akşam birçok kanalda yine birbirinden güzel ve heyecanlı diziler ekrana gelecek. Vatandaşlar bu akşam hangi diziler sorusunun cevabını arıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV gibi birçok kanalda 7 Ekim akşamı yayınlanacak diziler ve yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20.00’da Afili Aşk dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

FOX TV

Fox TV’de 20.00’da Her Yerde Sen dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 20.00’de Sen Anlat Karadeniz dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20.00'de Aile Arasında filmi ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20.00’da Benim Adım Melek dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.