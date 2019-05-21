CNN Türk'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

CNN Türk, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) israfları açıklarken Tarafsız Bölge programının erken bitirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kanalın kurumsal iletişim hesabından yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun ve geçen hafta programa katılan AK Partili Binali Yıldırım’ın konuşma süreleri kıyaslandı.

CNN Türk’ün açıklamasında Binali Yıldırım’ın programda konuştuğu süre, Ekrem İmamoğlu’nun ise katıldığı programın uzunluğu belirtildi.

CNN Türk’ün açıklaması şöyle:

13 Mayıs 2019’da Tarafsız Bölge programında Sayın Binali Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuşmuştur. 20 Mayıs 2019’da Sayın Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu program 1 saat 25 dakika sürmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

13 Mayıs 2019’da Tarafsız Bölge programında Sayın Binali Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuşmuştur. 20 Mayıs 2019’da Sayın Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu program 1 saat 25 dakika sürmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunulur. — CNN TÜRK Kurumsal İletişim (@cnnturkkurumsal) 21 Mayıs 2019

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, İBB’deki israf ve yolsuzluklarla ilgili açıklamalarda bulunurken program reklam arasına sokulmuş, daha sonra da apar topar sonlandırılmıştı. Sunucu Ahmet Hakan’ın saat 23.30 sıralarında ‘zamanımız bitti’ demesinin ardından İmamoğlu’nun, “(Bitiş saati) 12 diye biliyordum” demesi dikkat çekmişti. İmamoğlu’nun israfı anlatırken programın bitirilmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

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