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  4. 21 Mayıs 2019 14:28

CNN Türk'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge adlı programda İBB’deki israfı anlatırken yayını kesen CNN Türk'ten açıklama geldi.

CNN Türk'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması
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CNN Türk, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) israfları açıklarken Tarafsız Bölge programının erken bitirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kanalın kurumsal iletişim hesabından yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun ve geçen hafta programa katılan AK Partili Binali Yıldırım’ın konuşma süreleri kıyaslandı.

CNN Türk’ün açıklamasında Binali Yıldırım’ın programda konuştuğu süre, Ekrem İmamoğlu’nun ise katıldığı programın uzunluğu belirtildi.

CNN Türk’ün açıklaması şöyle:

13 Mayıs 2019’da Tarafsız Bölge programında Sayın Binali Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuşmuştur. 20 Mayıs 2019’da Sayın Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu program 1 saat 25 dakika sürmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, İBB’deki israf ve yolsuzluklarla ilgili açıklamalarda bulunurken program reklam arasına sokulmuş, daha sonra da apar topar sonlandırılmıştı. Sunucu Ahmet Hakan’ın saat 23.30 sıralarında ‘zamanımız bitti’ demesinin ardından İmamoğlu’nun, “(Bitiş saati) 12 diye biliyordum” demesi dikkat çekmişti. İmamoğlu’nun israfı anlatırken programın bitirilmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

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