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  4. 24 Mart 2020 23:43

Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi !

Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Ece Üner, Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

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Show TV spikeri Ece Üner, ana haber bülteninde Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm uyarılara rağmen ligleri ertelememesi ve Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkması hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. 

Ece Üner, "Bugün herhangi bir yabancı gazetenin manşetini hayal edin. Avrupa'da maçların en son ertelendiği liglerden Süper Lig'de görevi futbol ve futbolcuları gözetmek olan futbolu ve ve futbolcularo koronadan korumak için uyaran ülkenin en önemli teknik direktörlerinden Fatih Terim'in koronavirüst test sonuçları pozitif çıktı. Bu ayıp da bize yeter galiba" ifadelerini kullandı. 

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