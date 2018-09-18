Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlıyor

Oyuncu kadrosunda; Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Deniz Çakır (Meryem Çakırbeyli) ve Tarık Ünlüoğlu (Ünal Kaplan) gibi beğenilen yüzlerin bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geçtiğimiz aylarda yayınlanan sezon finalinde; güvenlik nedeniyle Meryem ve çocukları Sofya'ya gitmek durumunda kalmıştı. Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 4. sezonda oyuncu kadrosunda değişimler yaşanacak . Peki, üç sezondur sürdürdüğü sarsılmaz başarısını dördüncü sezonda da yakalamayı ve giderek artırmayı hedefleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon 25 Eylül Salı akşamı sevenleriyle buluşacak. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?



Yeni yayın döneminde de ekranlarda yer alacak olmasının hemen öncesinde dizinin yapımcısı tarafından Deniz Çakır, Olgun Şimşek ve Sanem Çelik gibi oyuncuların ayrıldığı açıklanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2.sezonda da bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, hem yapımcılığını hem de senaryosunu Raci Şaşmaz'ın üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonunun ne zaman ve hangi tarihte başlayacağını duyurdu. Birbirinden başarılı isimlerin baş rolünü üstlendiği, oyuncu kadrosuna Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal'ın sürpriz bir şekilde katıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 4.sezonu 25 Eylül 2018 Salı tarihinde ATV ekranlarında başlayacağı aktarıldı. Öte yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı ise henüz yayınlanmadı.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON TARİHİ



Geçen sezon 72. bölüm 19 Eylül Salı günü ekrana gelmişti. Fakat daha önceki sezonlarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu Ekim ayı başlarında başlıyordu. Yani büyük ihtimalle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu için 25 Eylül veya 2 Ekim Salı günü yayınlanacak.



EDHO SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.