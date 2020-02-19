''Gürkan Hacır'la Şimdiki Zaman Siyaset'' reytinglerde yine zirveye oturdu

"Gürkan Hacır’la Şimdiki Zaman Siyaset" dün gece haber kanalları içerisinde en çok izlenen program oldu.

Elfin Tataroğlu, Barış Yarkadaş ve İsmail Saymaz’ın yorumcu olarak bulunduğu programa, Erol Mütercimler, Av. Celal Ülgen ve CHP eski Milletvekili İlhan Cihaner de telefonla katıldı.

Total ve AB grubunda yapılan ölçümlerde tüm haber kanallarını geride bırakan HALK TV - Şimdiki Zaman’da geceye Osman Kavala damgasını vurdu.

Gezi davasının beraatle sonuçlanmasının ardından Osman Kavala’nın yeniden gözaltına alınması üzerine yayın akışını değiştiren Şimdiki Zaman canlı bağlantılar ve son dakika gelişmelerini izleyiciye aktararak yüksek izlenmeye ulaştı. Şimdiki Zaman, son bir aydır, salı geceleri tüm haber kanallarını geride bırakıyor.



