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  4. 07 Şubat 2020 18:01

İmamoğlu'nun adı geçince CNN Türk mikrofonu çekti

CNN Türk, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yaralanan bir kişinin yakınından görüş aldı. Yaralı yakını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür edince mikrofon bir anda uzaklaştı.

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İzmir'den İstanbul'a gelen Pegasus'a ait uçak, 5 Ocak'ta iniş yaptığı sırada pistten çıkarak parçalandı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada 180 kişi de yaralandı.

Kazaya ilişkin yayın yapan CNN Türk, Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir yaralının yakını ile konuştu.

Uçak kazasında yaralanan kişinin yakını Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Yaralı kişinin yakını İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür edince, CNN muhabirinin mikrofonu uzaklaştırması dikkati çekti. CNN Türk'ün görüş aldığı yaralı kişinin yakını açıklamasında şunları söyledi: "Öncelikle hastanemize ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz, bizi hiçbir zaman bilgisiz bırakmadılar. Kalma yeri olsun, diğer sosyal imkanlar olsun... Büyükşehir belediye başkanımız, belediye başkanımız burayı ziyaret ettiler. İnsanların konforu için ve hastalarla ilgili bilgi vermek için ellerinden geleni yapıyorlar..."

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cnn türk , mikrofon , ekrem imamoğlu
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