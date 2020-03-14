Koronavirüs tartışmasında canlı yayını böyle terketti !

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ele alındığı bir televizyon programında farklı alanlarda uzman isimlerin konuya ilişkin yanlış bilgiler verdiğini söyleyerek “Gazetelerden öğrenilenlerle uzman gibi tartışmayı doğru bulmuyorum. Herkesin uzmanlığına saygım var ama bir enfeksiyon hastalığını böyle tartışacaksanız ben gidiyorum zaten, siz tartışın” dedi ve programdan ayrıldı.

Ceyhan, onkolog, fitoterapi uzmanı ve farmatoloji uzmanı isimlerin de katıldığı Hülya Köhenenk’in moderatörlüğünü yaptığı Enine Boyuna programına konuk oldu.

Programda tartışılan konunun kendi kendi uzmanlık alanı olduğunu belirten Ceylan, programda yanlış bilgiler aktarıldığını söyledi.

“Bu ortamda tartışmayı doğru bulmuyorum, herkesin fikri kendinedir. Onkolojiyle ilgili bir konu tartışılsaydı ben gelmezdim” diyen Ceylan, şu ifadeleri kullandı:

“Yazın ilaç çıkacağını söylediniz, bunu söylemek mümkün değil. Farmatoloji uzmanı olmanız olmanız haziranda ilaç çıkacak demenizi kolaylaştıracak bir şey değil. İnsanları yanlış şeyler söyleyip ümitlendirmek yanlış. Konuşulan konu sadece benim alanım. Yanlış şeyler söylendi.

Bu şekilde bir tartışma ortamı olduğunu bilmediğim için geldim. Ben buraya söylenen gazete haberlerini düzeltmek için gelmedim.

Bir programda ya da bir konferansta alınabilecek mesaj sayısı maksimum beştir. Koronavirüs salgını için 6 kişiden biri olacaksam zaten gelmem. Bu yeni çıkan bir virüs, gripten farklı olarak bu önlemler alınıyor. Kusura bakmayın bu ortamda tartışmayacağım gidiyorum. Siz bu enfeksiyon salgınını farklı yönlerle tartışmaya devam edin.

Son derece sakinim ama bunu bu şekilde bu uzmanlık alanlarıyla virüs pandemisini bu ortamda tartışmayı doğru bulmuyorum. Onkoloji konusunu tartıştığınızda ben zaten gelmem. Böyle bir tartışma ortamı olduğunu bilmiyordum. Söylenen gazete haberlerini düzeltmek için gelmedim buraya."