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  4. 24 Ekim 2019 23:58

MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz'un foyası ortaya çıktı !

MasterChef Türkiye yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden olan Yasin Obuz'un yıllar önce katıldığı izdivaç programındaki görüntüleri ortaya çıktı. MasterChef'te şiveli konuşmasıyla tanınan Yasin'in Kısmetse Olur'daki düzgün Türkçesi izleyenleri şaşırttı.

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İlk olarak katıldığı Yemekteyiz programıyla dikkatleri çeken Yasin Obuz, MasterChef'in iddialı yarışmacılarından da biri oldu. Aynı zamanda bir restoran işletmecisi de olan Yasin Obuz, MasterChef'te şiveli konuşması ve sempatik tavırlarıyla da dikkat çekerek diğer yarışmacıları geride bıraktı.

Yemekteyiz ve MasterChef'te şiveli konuşmasıyla dikkat çeken Yasin'in yıllar önce katıldığı Kısmetse Olur'daki görüntüleri ise izleyenleri şaşırttı. Yasin'in Kısmetse Olur'da diğer yarışmacılara kendisini tanıtırken oldukça düzgün bir Türkçe kullanması ise dikkatleri çekti.

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