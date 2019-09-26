Medyanın ''İmamoğlu'' sansürüne tepki !

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Necati Özkan, İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem sonrası medyanın Ekrem İmamoğlu'nu yönelik sansürüne tepki gösterdi.

"MALUM MEDYA İMAMOĞLU'NU YAYINA VERMİYOR"

Necati Özkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul’da deprem oluyor. iBB Başkanı AKOM’da yayın üstüne yayın yapıyor. Ama kamu görevi yaptığını iddia eden malum medya İmamoğlu’nu yayına vermiyor. Onun yerine herkesin açıklamasını veriyor” dedi.

BİR TEPKİ DE DENİZ ZEYREK'TEN

Gazeteci Deniz Zeyrek de Twitter hesabından yaptığı yorumda “Devlet İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu yok sayarak kriz yönetmeye çalışıyor. Depremde bari vazgeçseler bu kutuplaş(tır)madan” dedi.