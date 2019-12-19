Müge Anlı'dan Zeynep Ergül olayında yeni gelişme !

Müge Anlı, Hüseyin Kankılıç'ın şüpheli ölümündeki cinayet şüphesini araştırmaya devam ediyor. Müge Anlı, Muharrem Elbay cinayeti hakkında ulaştığı yeni bilgileri izleyicilerle paylaştı.

Müge Anlı, canlı yayında; Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından Muharrem Elbay cinayeti ile ilgili birbirlerini suçlayan Cahit Ergül ve kardeşi Zeynep Ergül'ün polis tarafından gözaltına alındığını da açıkladı. Cinayet büroda 2 gündür gözaltında olan ikiliyle ilgili bilgiler canlı yayında Müge Anlı tarafından verildi.

Gaziantep'te yaklaşık 3 yıldır kendisinden hiçbir haber alınmayan Mehmet Muharrem Erbay'ın öldürülüp kuyuya atıldığı yönünde iddialarda Zeynep Ergül suçlanıyordu.

Zeynep Ergül ile birlikte ağabey Cahit Ergül, Mehmet Muharrem Erbay'ın atıldığı kuyu hakkında "Ben kuyu 20 metre ötede dedim. 5 metre alanda dedim. Asitli kuyuyu Mehmet Erbay'ın olduğu kuyuyu gösteririm..." itirafında bulunmuştu. Daha sonra bu açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyleyen Cahit bey "2 saat içerisinde de o kuyuyu bulurum. Ama içerisinde Mehmet Muharrem mi var başkası mı bilemem?" açıklamasını yapmıştı.

Zeynep Ergül'ün ise çevresine "Evimin yanındaki bahçeye eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben, eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı" açıklamalarını yaptığı ortaya çıkmıştı.