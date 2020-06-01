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  4. 01 Haziran 2020 21:29

Sevilen dizi Leyla ile Mecnun ekranlara yeniden dönyor!

TRT'nin bir döneme damgasını vurmuş olan komedi dizisi Leyla İle Mecnun, "Nostalji Kuşağı" kapsamında eski bölümleri ile yeniden ekranlara dönüyor.

Sevilen dizi Leyla ile Mecnun ekranlara yeniden dönyor!
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TRT'nin bir döneme damgasını vuran dizisi Leyla ile Mecnun bugün itibarıyla izleyiciyle yeniden buluşacak.

TRT 1’in bir döneme damgasını vuran dizileri Leyla ile Mecnun, Yedi Numara ve Yeşil Deniz izleyiciyle tekrar buluşuyor. Nostalji rüzgârı estirecek buluşma her pazartesi gerçekleşecek. 

TRT ekranlarında yayınlandığı ilk günden büyük bir izleyici kitlesini yakalayan 'Leyla ile Mecnun' her pazartesi saat 23.50’de birinci bölümden itibaren sevenleriyle buluşacak.

104 bölümden oluşan dizinin her hafta pazartesi günü iki bölümü birden ekranlara gelecek.

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