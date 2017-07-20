Star TV'den yeni dizi: Kara İnci

Hande Erçel, Tolgahan Sayışman ve Berk Hakman’ın başrolünü paylaşacağı dizinin oyuncu kadrosuna Hüseyin Avni Danyal, Nurseli İdiz ve Burak Altay da katıldı.

Heyecanlı ve sürükleyici hikayesi ile izleyiciyi etkisi altına alacak olan “Siyah İnci” yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Birbirlerinden hiç ayrılmamaya söz vermiş, Ege’de küçük bir sahil kasabasında yaşayan Hazal (Hande Erçel) ve Kenan’ın (Tolgahan Sayışman) aşkı, Vural’ın (Berk Hakman ) kasabaya gelişi ve Hazal ‘ı elde etmek için her şeyi göze alması ile değişecek ve iki sevgilinin hayatları alt üst olacak.

Yönetmenliğini Erol Özlevi’nin, senaristliğini Yekta Torun‘un yaptığı dizinin çekimleri Ağustos ayında başlayacak.