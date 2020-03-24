TRT’de ilk koronavirüs vakası iddiası

Medyaradar’ın haberine göre, daha önce beynindeki bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat geçiren çalışanın hastanede yaptırdığı testler pozitif çıktı.

İlk vaka sonrası TRT’de, spikerler ve stüdyo kameramanları ile Bilim Kurulu üyelerinin "riskli ortam" dediği Sevgi Stüdyosu rejisinde çalışanların ise büyük bir panik yaşadığı ve ortamın gerildiği iddia edildi.

BAZI PERSONELLER HALA GÖREV BAŞINDA

Yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı TRT’de geçtiğimiz haftalarda alınan önlemler kapsamında birçok çalışanın görevlerini evden sürdürmesi istenmiş ancak içeriden çalışması gereken personeller dönüşümlü olarak görev başında olmaya devam etmişti.

Kurumda kronik hastalığı olan ve hamile personel için ise izin yazılmıştı.