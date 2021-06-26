TGC Veyis Ateş için kararını verdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu siyaset-mafya ilişkileri içerisinde yer aldığı iddiaları nedeniyle açtığı disiplin soruşturması sonucunda Veyis Ateş’i üyelikten çıkarma kararı aldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu; 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yaptığı toplantıda 4315 sicil numaralı üyesi Veyis Ateş hakkında siyaset mafya ilişkileri içinde yer aldığı yönündeki iddialar nedeniyle açtığı disiplin soruşturmasını değerlendirdi.

Veyis Ateş’in 10 Haziran 2021 günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısından sonra açılan disiplin soruşturması nedeniyle istenen savunmasını göndermediği belirlendi.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Medyaradar’da yer alan habere göre; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun Veyis Ateş hakkında aldığı karar şöyle:

“Veyis Ateş’in yurt dışında tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın taleplerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilettiğini kabul eden açıklamaları ve kamuoyuna yansıyan ‘ses kaydı’ alenileşmiştir.

Veyis Ateş’in tutum ve davranışlarının Tüzüğümüzün 11. maddesinde ifadesini bulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin amacıyla ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde belirtilen ilkelerle bağdaşmadığı ortaya çıkmıştır.

Tüzüğün 11.maddesi ile Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki

‘Gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranış içinde olmak’ ve

‘Gazeteci, çıkar ve nüfuz sağlayacak habercilikten kaçınmalıdır. Mesleğini gölgeleyecek, itibarını sarsacak türden oluşumlar içerisinde yer almamalıdır’

hükümleri dikkate alınarak Veyis Ateş’in oy birliğiyle üyelikten çıkarılmasına, üyelikten çıkarılma kararına karşı Genel Kurulda itiraz hakkı olduğunun kendisine bildirilmesine karar verilmiştir.”