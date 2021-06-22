Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e çok sert sözler

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın bazı gazetecilerle televizyon kanalı kurduğunu iddia etti. Bunun üzerine Uğur Dündar, canlı yayında Özdil'in paylaşımıyla ilgili çok sert tepki gösterdi.

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz’ın iddianamesinde, Türkiye’de bir televizyon kanalı kurduğu ve bu TV kanalında bazı güvenilir gazetecilerin de bulunduğu ifadelerinin yer aldığını öne sürdü.

İddiaların ardından, gazeteci Uğur Dündar TELE1 canlı yayınında Özdil’e cevap verdi.

“Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin” diyen Dündar, “Sakın cenazeme gelme. Yılmaz Özdil benim için bitmiştir. Sana yazıklar olsun. Hala ‘değerli ağabeyim’ diyor. Sakın bana değerli ağabeyim deme. Sen artık değersiz Yılmaz’sın. Karşıma çıkarsan çok fena olur. Daha fazla uzatırsa bir tane çarpar yollarım. Yine söylüyorum sakın cenazeme gelmesin. Benim için bitmiştir. Yazıklar olsun" ifadeleri kullandı.

Özdil, “Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!” dedi.

“SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?” ifadeleriyle Twitter paylaşımına devam eden Özdil’e Uğur Dündar canlı yayında sert tepki gösterdi.

İki ismin kavgası, Artı 1'in kuruluşuna ilişkin Özdil'in iması nedeniyle çıktı. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın” dedi.

Dündar şunları ifade etti:

Biri bana Yılmaz Özdil’i sorsa ‘Yılmaz pis bir işe bulaşmaz’ derim... Yılmaz’a da yazıklar olsun... Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız, tebrik etmesi gerekirken imalı çamur. Yazıklar olsun.

TELE1'deki yayın sürerken Özdil, “SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde...” paylaşımı yaptı.

Bunun üzerine Dündar, “Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Nedenini de biliyorum, İsmail Saymaz’a takmış... Nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları” dedi.

Dündar, Özdil’in kendisine “değerli ağabeyim” diye mesaj attığını da ifade ederek, “Değerli ağabeyim deme sen artık değersiz Yılmaz’sın” tepkisi gösterdi.

"CENAZEME GELMESİN"

Dündar, "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır" diyerek, "Bize yaptığına bak ya" dedi. Özdil ise, Twitter'dan "Neticede kanal kiminmiş?" sorusu yöneltti.