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Uykusuz'un Bakan Nureddin Nebati kapağı olay oldu

Uykusuz'un Bakan Nureddin Nebati kapağı olay oldu

Haftalık mizah dergisi Uykusuz bu sefer de kapağına her seferinde enflasyon için yeni bir tarih açıklayan Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati'yi taşıdı.

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu hafta kapağına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi taşıdı. 

Dergi, Bakan Nebati'nin "Enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz" açıklamasını kapağına taşıyarak "Bence en sonunda enflasyon görevden affını talep edecek" sözleriyle göndermede bulundu.

İşte Uykusuz dergisinin bu haftaki kapağı: 

Uykusuz dergisinin bu haftaki kapağı

Etiketler nureddin nebati uykusuz kapak enflasyon
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