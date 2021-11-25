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Yeni Akit'ten büyük skandal! Sosyal medyada fena yakalandılar

Yeni Akit'ten büyük skandal! Sosyal medyada fena yakalandılar

Yeni Akit gazetesinin resmi Twitter hesabından cinsel taciz içerikli paylaşımlar yapan bir hesabın gönderisi beğenildi.

Sık sık muhalefeti hedef gösteren kışkırtıcı yayınlarıyla gündemde yer alan, iktidara yakın Yeni Akit gazetesi, bu kez çok farklı bir skandalla haber konusu oldu.

Gazetenin resmi Twitter hesabında, kişisel bilgi kısmında “Ensest Fordculuk ilgi alanım erkeğim mersinliler bekliyorum” yazan bir hesabın yaptığı, kadınlara yönelik taciz olayının görüntüsünü içeren paylaşıma 'beğeni' yapıldı. 

Yeni Akit’in beğendiği hesapta, ensesti özendiren fotoğraflar ile kamusal alanda kadınların taciz edildiği görüntüler paylaşılıyor.

Skandalın fark edilmesi ve sonrasında gelen tepkilerin ardından söz konusu paylaşıma yapılan 'beğeni' kaldırıldı.

Etiketler yeni akit taciz
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