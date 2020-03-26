Yılmaz Özdil şok iddia: ''Hükümet gerçeği açıklamıyor''

Yılmaz Özdil'in, gazeteci Ruhat Mengi’nin YouTube kanalı Her Açıdan TV’ye yaptığı korona virüs ile ilgili açıklamalarının yankısı sürüyor. Özdil'in dikkat çeken açıklamalarının yer aldığı video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Özdil, Ruhat Mengi'ye yaptığı açıklamalarda iktidara salgın ile ilgili çarpıcı eleştirilerde bulundu.

Özdil'in açıklamalar şu şekilde;

Hükümet virüsün Türkiye’de yayılma alanlarını açıkladığı anda kendi hatası yüzünden bu virüsün Türkiye’de yayıldığının ortaya çıkacağını biliyor.

Türkiye’de dört grup insan yüzünden virüs yayıldı. Birincisi umreden gelenler, ikincisi İran’dan gelenler, üçüncüsü mülteciler, dördüncüsü turistler. Bunu neden açıklamıyor AKP? Bugün bizim elimizde birtakım şehirlerin isimleri var, ölümler olan ya da vakanın yaygın olduğu. Hayatında bölgeden turist bile geçmemiş şehirlerimizde neden bu virüs var? Çünkü umreden gelenler var. AKP’nin açıklamamasının temel sebebi, aslında kendi hatalarının açığa çıkacağının kanıtlanacağı.

İnsanların alarm durumuna geçmesi lazım. Bakın ben size bir örnek vereyim; Türkiye Çin’den sonra ilk İtalya ile seyahatini kesmişti. Bugün hala İzmir’den Çeşme Limanı’ndan İzmir ile İtalya arasında ro-ro seferleri yapılıyor, kamyonlar gidiyor, geliyor. Ve bu ülkeyi yönetenler, profesör diye ekranlara çıkanlar utanmadan Türkiye’nin İtalya’dan insan trafiğinin kesildiğini söylüyor. Yalan söylüyorlar ve bu yalanlar yüzünden İzmir bedel ödüyor.

Bakın test kiti, yani insanda virüs olup olmadığını saptama kiti konusunda televizyona çıkıp Türkiye’de bu konuda hiç eksik yok diyen profesörler var. Çin’den apar topar test kitleri getirildi. Şimdi ben soruyorum o ahlaksız profesöre hani bu ülkenin hiç eksiği yoktu. Madem eksiğimiz yoktu, niye test yapmadınız kardeşim? Televizyona çıkıp test kiti istediğimiz kadar var dediklerinde ülkenin elinde test kiti falan yoktu.

Çin'de bir korona virüslü Çinli tespit edildi. O Çinlinin Türkiye’den gelmiş olduğunu bütün Çin basını yazıyor. Çin basını Çin’e korona virüs bulaştıranın Türkiye’den geldiğini yazıyor.

