Çalışan anne babaların doğum izin süreleri değişiyor

Türkiye'de çocuk sahibi olan memur anne ve babalara verilen izin sürelerinde radikal bir değişiklik gündemde... Yeni düzenlemeyle birlikte annelerin doğum izni doğumdan öncesi de dahil olmak üzere 6 aya çıkartılması gündemdeyken düzenlemenin sadece memur olan anne ve babaları kapsaması şimdiden tepki çekti.

Türkiye’de azalan doğum oranlarının artırılması amacıyla hazırlanan düzenleme ile kadın memurların doğum izinleri uzatılıyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı taslağa göre, kadın memura doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta annelik izni verilmesi planlanıyor. Mevcut uygulamada doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin kullanılıyor. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi süreye eklenen 2 haftalık hak ise korunuyor. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, taslakta, eşi doğum yapan babalara verilen 10 günlük izin süresi de artırılarak 15 güne çıkarılıyor. Ayrıca, 3 yaşını doldurmamış çocuğa koruyucu aile olan memurlara da çocuğun tesliminden itibaren 15 gün izin hakkı tanınacak. İşçi statüsünde çalışanlar için ise 15 gün ücretsiz izin öngörülüyor. Türkiye Gazetesi