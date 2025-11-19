Çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı isimden tüm memurlara ve ailelerine müjde

Türkiye'de tüm memurların dört gözle beklediği doğum izni, babalık izni, süt izni ve ücretsiz izinlerle ilgili düzenleme için sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen ne zaman yürürlüğe gireceği sorusuna yanıt verip düzenlemenin ayrıntılarını anlattı.

AK Parti iktidarının çalışma hayatındaki izin sürelerine yönelik yeni bir çalışma hazırlığında olduğuna dair haberler tüm çalışanları heyecanlandırırken memurlar da aynı kapsamda izin şartlarının değişip değişmeyeceğini merak ediyor.

Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı Emre Gülşen A Haber'e yaptığı açıklamada düzenlemeyle birlikte memurların da düzenlemeden faydalanacağını belirtti.

"Doğum izinleri artıyor. Babalılık izni artıyor. Emzirme süreleri artıyor ve ücretsiz izin sürelerinde de düzenlemelere gidiliyor." ifadelerini kullanan Gülşen açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Mevcut durum neydi, ne olacak onlara geçelim. Doğum öncesi ve doğum sonrası kadın çalışanlarda 8 hafta doğum öncesi, 8 hafta da doğum süre sonrası olmak üzere toplamda 16 haftalık doğum izni var. Ücretli doğum izni olarak adlandırıyoruz bunu. Bu doğum izninin süresinin doğum öncesi 10 hafta, doğum sonrası da 10 hafta veya doğum öncesi 12, doğum sonrası da 12, toplamda 24 haftaya çıkarılması söz konusu. 5 günlük babalık izni mevcut durumda aslında 2015 yılında hayatımıza girmişti. 2015 yılına kadar da herhangi bir babalık izni gibi bir şey çalışma hayatı içerisinde yoktu. 2015'ten itibaren hayatımıza 5 gün olarak girdi. Çocuğu olan babalarımız doğum belgesi ile birlikte iş yerlerine müracaat ederek 5 günlük babalık izni kullanıyorlardı. Bu düzenleme kapsamında 5 günlük babalık iznimiz de 10 güne çıkarılmış olacak."

Doğum sonrası 1 yaş ve daha altında çocuğu bulunan kadın çalışanların günlük 1,5 saatlik süt izni olduğunu belirten Gülşen, "Çalışan anneler bu izni işe 1,5 saat geç giderek veya 1,5 saat erken çıkarak kullanabiliyorlardı. Bunun da günlük 3 saate çıkarılması söz konusu. Bunu haftalığa vurduğumuz zaman aslında bir günlük izin ayrıca bir günlük izne tekabül ediyor. Burada 3 saate çıkarılırsa haftanın iki günü yeniden 1 yaşının altında çocuğu bulunan kadın sigortalarımız ayrıca izin yapmış olacak." dedi.

Gülşen ayrıca "6 aylık ücretsiz izin" hakkı için de "çocuğu olmuş olan kadın sigortaları veya erkek sigortalılarımız işverenlerine müracaat ederek 6 ay boyunca ücretsiz izinden faydalanabiliyorlar. İş akti herhangi bir şekilde sonlanmıyor. Sadece 6 aylık ücretsiz izne çıkıyorlardı. Aslında bu memurlarımızda uzun yıllardır olan bir sistem ve 2 yıl olarak kullanıyorlardı. Bunların da memurlarla aslında eşitlenmesi söz konusu. 6 aylık ücretsiz izin de 2 yıla çıkarılması gündemde." dedi.

Öte yandan Emre Gülşen doğum sonrasındaki izinlerle ilgili olarak da "kadınlar 40 haftalık hamilelik süresinin 32. haftasında izne ayrılıyor. Bu doktor raporuyla 32- 38. haftaya kadar çalışabiliyorlar. Böylelikle 6 haftalık izni de doğum sonrasına aktarılabiliyor. Buradaki yapılan düzenleme ile birlikte doğum sonrasında da yine artan 24 haftalık izin süresi yine doğum sonrasında da kullanılıyor olacak" dedi.

Düzenlemenin henüz taslak halinde olduğunu belirten Gülşen, düzenlemenin muhtemelen 2026 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirilmesinin beklendiğini açıkladı.