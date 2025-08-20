  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Memur
  4. Cem Küçük şimdi de memurları işaret etti: ''Bu kadar memur Türkiye'ye fazla''

Cem Küçük şimdi de memurları işaret etti

Cem Küçük şimdi de memurları işaret etti
Güncelleme:

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen ve özellikle İBB soruşturması sırasındaki "sıradaki operasyon" tahminleri bir bir doğru çıkan yazar Cem Küçük katıldığı canlı yayında Türkiye'deki memur sayısının gereğinden çok fazla olduğunu belirterek memur sayısının yaklaşık yarı yarıya azaltılabileceğini savundu.

AK Parti hükümeti ile sendikalar arasındaki memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarıyla ilgili görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Son olarak hükümet zam oranını 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında teklif etmişti. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelenmişti.

Ancak Memur-Sen, sürecin son günlerine yaklaşılırken hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifini Hakem Heyetine götürme kararı aldı.

Bundan sonraki süreçte taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda zam oranlarını görüşecek. Başvurunun ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu "oransal zam" konusunda toplanacak.

Zam görüşmelerinde bu gelişmeler yaşanırken, özellikle İBB'ye yönelik soruşturmalarla ilgili yaptığı kehanetlerle tepki çeken Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bu sefer de Ekol TV’de katıldığı programda Türkiye’de memur sayısının fazla olduğunu söyledi.

“5.5 milyon memurun fazla olduğu” görüşüne katıldığını söyleyen Küçük, “Memur sayısı 2.5 ve 3 milyon civarında olabilir” ifadelerini kullandı.

Ünlü iş insanı Rahmi Koç’un “2 milyon çalışanla bu devlet döner” sözlerine kısmen katıldığını söyleyen Cem Küçük, “Bayburt’ta, Giresun’da, Erzurum’da kaç kişi pasaport almak için gidiyor? Oradaki polis, memur, vergi dairesi ve bakanlıklar azaltılabilir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Cem Küçük, 2.5, 3 milyon civarına çekilecek memur sayısı ile devletin de aylık 1 trilyon liraya yakın kazancı olduğunu söyledi.

 

text-ad
Etiketler memur memur sayısı memur kadrosu türkiye Cem Küçük
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yaz tatili bitti; ekranların sevilen dizisi geri dönüyor Yaz tatili bitti; ekranların sevilen dizisi geri dönüyor Bu insanların neye baktığını görünce gözlerinize inanamayacaksınız! Bu insanların neye baktığını görünce gözlerinize inanamayacaksınız! Balıkesir'de peş peşe 2 korkutan deprem daha! Balıkesir'de peş peşe 2 korkutan deprem daha! Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı ROKETSAN geliştirdi... Türkiye'nin yerli ve milli füzesi hedefi 12'den vurdu! ROKETSAN geliştirdi... Türkiye'nin yerli ve milli füzesi hedefi 12'den vurdu! Kavurucu sıcaklara bir mola daha: Sağanak yağışlar geliyor! Kavurucu sıcaklara bir mola daha: Sağanak yağışlar geliyor! Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA bir kez daha havalandı Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA bir kez daha havalandı Bu sefer kadın değil, erkek cinayeti! İki aylık eşini bıçaklayarak öldürdü Bu sefer kadın değil, erkek cinayeti! İki aylık eşini bıçaklayarak öldürdü Alman sol bek transferinde imzalar atıldı Alman sol bek transferinde imzalar atıldı Aleyna Tilki isyan ettiği açıklamasında hayranlarına müjdeyi verdi Aleyna Tilki isyan ettiği açıklamasında hayranlarına müjdeyi verdi
Fenerbahçe'de imzalar atıldı: 22 yaşındaki Nene Fenerbahçe'de.. Fenerbahçe'de imzalar atıldı: 22 yaşındaki Nene Fenerbahçe'de.. Karadeniz'den endişelendiren haber: Bu sefer kene değil, arı öldürdü! Karadeniz'den endişelendiren haber: Bu sefer kene değil, arı öldürdü! Cansız bedeni babasının aracında battaniyeye sarılı halde bulundu Cansız bedeni babasının aracında battaniyeye sarılı halde bulundu Onlarca sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi! Onlarca sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi! Trafik sıkışıklığından bunalan sürücü öyle bir şey yaptı ki... Trafik sıkışıklığından bunalan sürücü öyle bir şey yaptı ki... Gökyüzünde dev hamle: THY, Air Europa'yı satın alıyor! Gökyüzünde dev hamle: THY, Air Europa'yı satın alıyor! Okullarda bu yıl zilsiz teneffüs dönemi başlıyor! Atatürk Haftası'nın tarihi de değişti! Okullarda bu yıl zilsiz teneffüs dönemi başlıyor! Atatürk Haftası'nın tarihi de değişti! Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okulları yükümlüler temizledi Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okulları yükümlüler temizledi Türkiye'nin tarihi camisinde uygunsuz kıyafetlerle tepki çeken görüntüler Türkiye'nin tarihi camisinde uygunsuz kıyafetlerle tepki çeken görüntüler