Cem Küçük şimdi de memurları işaret etti

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen ve özellikle İBB soruşturması sırasındaki "sıradaki operasyon" tahminleri bir bir doğru çıkan yazar Cem Küçük katıldığı canlı yayında Türkiye'deki memur sayısının gereğinden çok fazla olduğunu belirterek memur sayısının yaklaşık yarı yarıya azaltılabileceğini savundu.

AK Parti hükümeti ile sendikalar arasındaki memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarıyla ilgili görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Son olarak hükümet zam oranını 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında teklif etmişti. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelenmişti.

Ancak Memur-Sen, sürecin son günlerine yaklaşılırken hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifini Hakem Heyetine götürme kararı aldı.

Bundan sonraki süreçte taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda zam oranlarını görüşecek. Başvurunun ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu "oransal zam" konusunda toplanacak.

Zam görüşmelerinde bu gelişmeler yaşanırken, özellikle İBB'ye yönelik soruşturmalarla ilgili yaptığı kehanetlerle tepki çeken Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bu sefer de Ekol TV’de katıldığı programda Türkiye’de memur sayısının fazla olduğunu söyledi.

“5.5 milyon memurun fazla olduğu” görüşüne katıldığını söyleyen Küçük, “Memur sayısı 2.5 ve 3 milyon civarında olabilir” ifadelerini kullandı.

Ünlü iş insanı Rahmi Koç’un “2 milyon çalışanla bu devlet döner” sözlerine kısmen katıldığını söyleyen Cem Küçük, “Bayburt’ta, Giresun’da, Erzurum’da kaç kişi pasaport almak için gidiyor? Oradaki polis, memur, vergi dairesi ve bakanlıklar azaltılabilir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Cem Küçük, 2.5, 3 milyon civarına çekilecek memur sayısı ile devletin de aylık 1 trilyon liraya yakın kazancı olduğunu söyledi.