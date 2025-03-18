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Emekliler gibi memurlara da bayram ikramiyesi verilecek mi ?

Emekliler gibi memurlara da bayram ikramiyesi verilecek mi ?
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Emekliler 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilen bayram ikramiyelerinin hesaplarına yatmasını beklerken, memurlar da emekliler gibi bayram ikramiyesi talep etti.

Türkiye'de tüm emeklilerin müjde beklerken hüsrana uğradığı emeklilerin bayram ikramiyesi zammı yüzde 33 olarak belirlenmiş ve 2025 yılı için emeklinin bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti.

Emeklilerin bayram ikramiyesine yapılan 1.000 TL'cik zam büyük tepki çekerken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştuktan sonra gazetecilerin "Emekli ikramiyelerinin artırılması için bir düzenleme yapılır mı, beklenti var" sorusuna "Sen beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun. 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak" yanıtını vermişti.

Emekliler bin TL zamlanan bayram ikramiyelerini beklerken Memur-Sen de kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğini belirterek, tutardan ekonomik gerçeklere uygun şekilde düzenlenmesini istedi.

 Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, komisyonda yaptığı konuşmada, 2018 yılından bu yana kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulmadığını belirterek, bu hakkın artık hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tombul, memurların da ekonomik koşullara uygun bir bayram ikramiyesinden faydalanması gerektiğini ifade ederek, "Görüşülmekte olan yasa teklifiyle emeklilere yönelik ikramiyeler artırılıyor. Biz de Memur-Sen olarak kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilmesini ve tutarın ekonomik gerçeklere uygun şekilde belirlenmesini talep ediyoruz." dedi.

Emeklinin bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek ?

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak torba yasa teklifinde yer alan düzenlemenin, yarın ( 19 Mart çarşamba günü ) TBMM'den geçerek yasalaşması bekleniyor.

Yasal düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte ikramiye ödemelerinin tarihi de netleşecek.

Ramazan Bayramı'nın 30 Mart’ta başlaması nedeniyle ikramiye ödemelerinin bayram öncesinde yapılması planlanıyor.

Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından, 24-28 Mart tarihleri arasında ödemelerin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

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