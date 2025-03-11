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Gel de isyan etme: Tüm emekliler sadece 1 günde 19 bin TL kaybetti

Gel de isyan etme: Tüm emekliler sadece 1 günde 19 bin TL kaybetti
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı. DİSK-AR da sadece yüzde 33'lük bu isyan ettiren zammın ardından bayram ikramiyelerinin olması gereken tutarı ve emeklinin bu süreçte yaşadığı kaybı hesapladı.

Ramazan Bayramı yaklaşırken Türkiye'deki tüm emekliler bayram ikramiyelerine ne kadar artış yapılacağını merak ediyordu.

Bayram ikramiyelerine ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Buna göre, emekli bayram ikramiyesi yüzde 33'lük artışla 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılması ön görüldü. 

Emeklinin bayram ikramiyesindeki kaybı hesaplandı

Emeklinin ikramiye kaybı 19 bin TL’yi aştı
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) de emekli ikramiyelerine yönelik bir analiz yayımladı.

Emeklinin bayram ikramiyesinin en az 13 bin 793 TL olması gerektiği bildirilen analizde, bayram ikramiyelerinin yıllar içerisinde nasıl eridiğine yer verildi.

DİSK’in konuya ilişkin paylaşımı şöyle oldu.

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını öngören kanun teklifi AKP grubu tarafından Meclise sunuldu.

İkramiye sadece 1000 TL (yüzde 33) arttı.

Oysa emekli bayram ikramiyesinin en az 13 bin 793 TL olması gerekiyordu.

Çünkü emekli bayram ikramiyesi 2018’de asgari ücretin yüzde 62’sine karşılık geliyordu. Bu oranın korunması için ikramiyenin 13 bin 793 TL olması lazım.

İkramiye 2025'te 4 bin TL olunca asgari ücretin yüzde 18’ine geriledi.

Emeklinin iki bayramda toplam ikramiye kaybı 19 bin 586 TL oldu.

Emeklilerden 1.000 TL'lik zamma tepki yağdı

Emekli İkramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılmasına emeklilerden ise tepki geldi.

Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, Emeklilerin gelirleri, siyasi iktidarın inisiyatifine ve TÜİK’in gerçek dışı verilerine bırakılmamalıdır" dedi.

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek ?

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 26-29 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyesi ise 2-5 Haziran tarihleri arasında emeklilerin hesabına yatacak. 

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