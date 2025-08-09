Gençlik ve Spor Bakanlığı binlerce personel alımı yapacak

  1. Anasayfa
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, alımlar destek personeli ve koruma- güvenlik görevlisi pozisyonlarında yapılacak. Başvurular, 9- 18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar, başvuru yapacakları pozisyona ait gerekli belgeleri ve başvuru koşullarını, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda bulabilecek. Başvuru işlemleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Başvurular için https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi kullanılacak. 

DHA

