Hükümetin memur ve memur emeklisi için ilk zam teklifi belli oldu

Hükümet, memur ve memur emeklileri için ilk zam teklifini verdi. Buna göre, ilk 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Buna göre 11 hizmet kollunda kamu görevlilerini temsil eden sendikaların tekliflerinin ön müzakereleri tamamlandı. Komisyon raporlarının müzakere edilme toplantıları ise 11 Ağustos itibarıyla sona erdi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığı’nda yapılan toplantıda, kamu işveren heyetinin ilk teklifi açıklandı. Buna göre 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6; 2027 ilk altı ayı yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yine yüzde 4 oranında zam teklifi yapıldı.

"2026 için yüzde 16, 2027 yüzde 8 zam"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, 2002 yılından bugüne kadar tüm çalışanların haklarında tarihi iyileştirmeler yaptıklarını ve sosyal diyalog mekanizmalarını hep açık tuttuklarını dile getirdi. Bu mekanizmaların gerçekleştiği masalarda dayatma değil istişare anlayışıyla hareket ettiklerini de kaydeden Işıkhan, "Bugün burada genel ilişkin müzakerelerde maaş artışlarıyla ilişkin ilk teklifimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Teklifimiz 2026 yılı ilk altı ay için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6; 2027 yılı ilk altı ay için yüzde 4 ve ikinci altı ay için yüzde 4 şeklindedir. Bu teklif henüz ilk teklifimizdir. Memurlarımıza toplu sözleşme sürecimiz devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

"Amacımız mali disiplin ile maaş dengesi arasında optimum noktayı bulmak"

Işıkhan, Bakanlık olarak çalışma hayatında kamu hizmetlerinin sunumunda verimliliği, kaliteyi, disiplini ve başarıyı odaklayan projeli hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Amacımız mali disiplin ile maaş dengesi arasında optimum noktayı bulmak hem ülke ekonomisinin sürdürülebilirliğini hem de çalışanlarımızın refahını birlikte temin etmektir. Refahı tabana yayarak geçici değil sürekli bir kalkınmayı hedefliyoruz. İnşallah sizlerle birlikte gece gündüz demeden çalışarak, üreterek hizmetlerimizi sürekli geliştirerek emeğimizin karşılığını alarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Memur-Sen Başkanı Yalçın: Teklifi reddediyoruz

Toplantının arından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifi reddettiklerini açıkladı. Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin açıkladığı teklifte refah payının, taban aylığının ve enflasyon gerçekliğinin olmadığını dile getirdi.



Yalçın, İşverenin umut değil, hayal kırıklığı ürettiğini ifade ederek, "Ortaya koyduğumuz irade işvereninin teklifine yansımamıştır. Bu oranlar, geçmiş kayıplarımızı telafi etmez, gelecekteki kaygılarımızı da önlemez. Bu yüzden teklifi reddediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu teklif 19 gün değil, 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor"

Teklifin, pazardaki marketteki fiyatlarla, kiralardaki artışlarla, memurun gerçekleriyle uyuşmadığına işaret eden Yalçın, "Bu teklif 19 gün değil, 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor. Biz ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz. Bu teklif, kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğini gidermez. Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok. Bu rakamlar büyük ve güçlü Türkiye'ye yakışmayan farazi oluşturulmuş rakamlardır. Biz sorunlar masada çözülsün istedik. Ne yazık ki kamu işvereni bize sahayı işaret ediyor. İşverenden ciddi tekliflerin gelmesini ve sürenin düzgün kullanılmasını istiyoruz. Onun için memurun emeklilerinin sorunlarını çözen bir teklif bekliyoruz. Yarın Çalışma Bakanlığı'nın önünde olacağız. 81 ilde teşkilatlarımızla sahada olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Üzerinde tartışılabilecek bir rakamla tekrar gelinmesini talep ediyoruz"

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci ise "Şu an itibariyle gerçekleşen ekonomik göstergelere baktığınız zaman gerçekleşen enflasyon yüzde 33. bu rakamlarla toplu sözleşme biterse ocak ayı itibariyle kamu çalışanlarımız ve emeklilerimiz yine bir geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalacaklardır. Bu rakamları tekrar değerlendirerek, revize ederek, müzakere edilebilecek, üzerinde tartışılabilecek bir rakamla tekrar gelinmesini Türkiye Kamu-Sen olarak talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Memur-Sen'in zam talebi

Hatırlanacağı gibi yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon emekli memuru ilgilendiren zam pazarlığı için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Pazar günü yaptığı açıklamada en düşük memur maaşı için 67 bin TL'nin üzerini işaret etmişti.

Memur-Sen 2026 için 6’şar aylık dönemler itibarıyla 10.000 TL (Taban Aylığı)+ %10 (Refah Payı) + %25 + %20 olmak üzere toplamda %88 artış, 2027 yılı için ise 6’şar aylık dönemler itibarıyla; 7.500 TL (Taban Aylığı) + %20 + %15 olmak üzere toplamda %46 artış istemişti.