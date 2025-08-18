Hükümetin zam teklifi bardağı taşırdı: Milyonlarca memur iş bırakıyor!

  1. Anasayfa
Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK hükümetin verdiği zam teklifini protesto etmek için iş bırakıyor...

AK Parti hükümetinin memur ve memur emeklisine 2026 ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'in ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 artış teklif etmişti ancak konfederasyonlar teklifi reddetmişti.

İkinci toplantıda Kamu İşveren Heyeti zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına sadece 1.000 TL'lik artış teklif etti.

Bu teklifi reddeden Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK bugün iş bırakacak.

Konfederasyonlar, ayrıca kitlesel açıklama yapacak.

Hükümetin memurlara teklifinde 2026 yılı için ilk 6 ayda %10, ikinci 6 ayda %6, 2027 için ise her iki 6 ayda %4 zam teklif etmişti. Sendikaların itirazları üzerine ise hükümet ikinci toplantıda taban aylığına 1.000 TL'lik artış önermişti.

