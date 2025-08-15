Hükümetten memur ve memur emeklileri için yeni teklif: Sadece 1.000 TL'cik!

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Kamu işveren heyeti toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde, ilk teklife ek olarak bin TL taban ücret artışı teklifinde bulunuldu.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Süreç kapsamında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-iş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Bakan Işıkhan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6 zam teklifine ek olarak yeni bir kalem üzerinde başkanlara teklif iletildi.

TABAN AYLIĞA 1.000 TL'LİK ZAM TEKLİF EDİLDİ

Buna göre, memurların taban aylığına bin lira artış önerildi. Yetkililer, Bakan Işıkhan'ın başkanlığında kamu işveren heyeti ile sendika başkanları arasında hizmet kolları için yürütülen müzakere sürecinin hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzdeki hafta içerisinde devam edeceğini belirtti.

Görüşmelerin hem mali dengeyi koruyacak hem de memurların ve memur emeklilerinin alım gücünü artıracak bir uzlaşıyla masada imzalanarak sonuçlanması bekleniyor.

MEMUR-SEN'DEN EYLEM KARARI

Hükümetin 1.000 TL'lik zam teklifine tepki gösteren Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Ankara'da miting düzenleyeceklerini açıkladı. 

Yalçın şöyle konuştu: 

"Diyoruz gelir adaletinin sağlanmasını, ücret dengesizliğinin giderilmesine ihtiyaç var. Ücret dengesizliğinin kalması gerek. Teklif var mı o da belli değil. Taban aylığa 1000 TL iyileştirme teklif ediliyor. Pazartesi günü 18 itibarıyla iş bırakarak Ankara'da miting yapacağız, Maliye Bakanlığına yürüyeceğiz dedik. Benim şu anda imzalayabileceğim bir şey söz konusu değil, bu rakamları nasıl ifade edeyim. Bir an önce yeni bir teklif getirin, pazartesi gününü beklemeyin. Eylem konusunda sendikalarımızın kararları sahaya yansıyacaktır. Bir an önce yeni teklif açıklansın, böyle teklif olmaz."

İHA

Etiketler kamu işveren toplu sözleşme zam teklifi
