Memur-Sen'den ''ek zam'' açıklaması

Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklinin maşına yansıyacak zam oranının yüzde 16.74 olduğunu belirterek, ''Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla; yüzde 16,47 artışa ilave yapılacak 'ek zam' kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır. Sıradaki müjde 'ilave ek zam' olmalı'' dedi.

Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, aralık ayı TÜFE verileri açıklandıktan sonra Twitter hesabından açıklama yaptı. Yalçın, "TÜİK aralık ayı enflasyon oranının yüzde 1,18 açıklanmasıyla birlikte; yıllık enflasyon yüzde 64,27, enflasyon farkı yüzde 7,84 ve kamu görevlileri/emeklilerinin maaş/ücretlerine yüzde 8 Toplu Sözleşme artışıyla beraber yansıyacak oran yüzde 16,47 olarak belli oldu. 2022 yılında küresel ekonomik krizin yansımasıyla oluşan enflasyonist durumdan kamu görevlilerimizi korumak için maaş/ücretlere toplamda yüzde 87 artış yapılmış, Gelir Vergisi muafiyeti, sözleşmeliye kadro ve ek gösterge düzenlemesi gibi çalışma hayatına yönelik birçok önemli adım atılmıştır" dedi.

Yalçın, açıklamasının devamında, "Haklı beklentilere cevap verecek şekilde asgari ücrete yapılan artış, sabit gelirlinin korunması yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansımasıdır. Asgari ücrete oran/tutar bazında yapılan tarihi artışı gerekçe kılan piyasa gerçekleri, kamu görevlilerimiz için de geçerlidir. 2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek 'ek zam' olmalıdır. Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla; yüzde 16,47 artışa ilave yapılacak 'ek zam' kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır. Sıradaki müjde 'ilave ek zam' olmalı" ifadelerine yer verdi.