Memur-Sen'den zam oranı açıklaması

Memur-Sen, memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zammın beklentileri karşılamadığını belirterek ek zam talebinde bulundu.

Memur ve emeklilere ocak ayında yüzde 25 zam kararı alındı.

Zam oranıyla ilgili Memur-Sen'den açıklama yapıldı.

Açıklamada, yüzde 25 zammın beklentileri karşılamadığı belirtilerek "Kamu görevlilerimizi rahatlatacak, adil gelir dağılımını sağlayacak seyyanen ek bir adımın ocak ayı maaş ve ücretlerine yetişecek şekilde gerçekleştirilmesi gerekliliğini hükümetin dikkatine sunuyoruz" denildi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 yılında en düşük memur maaşı 9 bin 707 liradan 12 bin 134 liraya yükseldi.