Memur ve memur emeklisinin zam oranı kesinleşti

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yılı için zam oranı kesinleşti. 2026 yılı ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7, 2027 yılı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 4 oldu. Ayrıca taban aylıklarda 1000 TL'lik artış yapılacak.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren temsilcileri, kurula getirilen toplu sözleşme talepleri üzerinde müzakerelerde bulundu.

2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için de yüzde 4'lük rakam değerlendirilmişti.

2027 yılı için rakamlar revize edildi ve ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 4 oldu.

HAKEM KURULU KARARI KESİNLEŞTİ

Toplu sözleşmede 2026 yılı birinci altı ay için verilen teklif, Hakem Kurulu tarafından aynen kabul edildi. Yasal sürenin bitmesine bir gün kala 26 Ağustos’ta yapılan Kurul toplantısının ikinci oturumunda hükümet tarafı, 2027’ye yönelik 4+4 teklifinde birinci altı ay için 1 puanlık artış yaptı ve 2027 birinci altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 4 olarak revize edildi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığında kesinleşmiş olacak. Böylece kamu görevlilerine yönelik 8. Dönem toplu sözleşme tamamlanmış oldu.

Hakem Kurulu'nun kararları şöyle:

23/08/2025 tarihinde başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci aşağıdaki kararlar alınarak 26/08/2025 tarihinde sonuçlandırılmıştır.

1- 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin mali ve sosyal haklara yönelik uzlaşılan 58 madde kabul edilmiştir.

Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen teknik (mühendis, mimar, tekniker teknisyen gibi), sağlık (veteriner hekim, ebe, hemşire gibi), avukatlık hizmetleri sınıflarındaki personelin yanı sıra şef, amir, müdür yardımcısı ve müdür unvanlı personel ile herhangi bir ilave ödemesi bulunmayan yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı personelinin mali haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır.

2- Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı;

2026 yılı birinci dönem için %11, ikinci dönemi için %7

2027 yılı birinci dönem için %5, ikinci dönemi için %4

olarak kabul edilmiştir.

3- Kamu görevlilerinin taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması kabul edilmiştir.

Ayrıca Kurulda;

- Genel İdare Hizmetleri ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artışın 10 puana yükseltilmesi,

- Kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırılması,

- Koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi,

- Engelli çocuk aile yardımına ilişkin mevcut oranda artış yapılması,

- Kamu konutlarından yararlanmada kamu görevlisinin engelli olan eşi ve çocukları için süre uzatımı kararı alınmıştır.

SENDİKALAR MASADAN KALKTI

Yapılan teklifin ardından Kamu-Sen ve Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda çekildi.

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Kamu-Sen olarak Toplu Sözleşme görüşmelerinin tüm kurum ve kurullarıyla işletilmesi, kamu çalışanlarının haklarının ilerletilmesi, sorunlarının çözülmesi için bütün gayretimizi gösterdik. Ancak gelinen süreçte Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun tekliflerinin kamu görevlilerinin sorunlarını çözmeye, beklentilerini karşılamaya yeterli olmadığı, bütün iyi niyetimize rağmen kamu işveren tarafının bu konuda olumlu bir adım atmaması nedeniyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısından çekildik" dedi.

MEMUR-SEN: DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz, memura yoksulluğu reva görecek bir kararı asla kabul etmeyeceğiz, sineye çekmeyeceğiz. Direnmeye, eylemliliğe, bütün demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yalçın, memur ve emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını ve artık sabrının tükendiğini vurguladı.