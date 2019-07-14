Memurların gözü işçi zamlarında !

Memur örgütlerini kamu işçisine önerilen yüzde 5+4 endişlendiriyor.

Yaklaşık 3 milyon memur 2020-2021 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta başlayacak. 2 milyon memur emeklisini de ilgilendiren görüşmelerin yasa gereği bir ayda tamamlanması gerekiyor.

Ancak memur örgütlerinin bir gözü, geçtiğimiz günlerde hükümet ile Türk-İş arasında başlayan ve 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde olacak. Çünkü işçilerle yürütülen zam pazarlığı memurlar için de belirleyici olacak. Bu nedenle hükümet tarafından işçilere önerilen yüzde 5+4 zam teklifi, memur konfederasyonlarında da kabul edilemez bulundu.

İmza yetkisini elinde bulunduran, ancak önceki sözleşme nedeniyle eleştirilen Memur-Sen, işçilere önerilen yüzde 5+4’lük öneriyi kabul edilemez buldu.

Enflasyon şartı

Genel Başkanı Ali Yalçın, “Hükümetin konuya ilişkin yeni ve kabul edilebilir yaklaşımlarla teklifini yinelemesi gerektiğini düşünüyoruz. Benzer bir teklif bize sunulursa, gösterdiğimiz reflekslerimizi önceki toplu sözleşmeleri takip edenler hatırlayacaktır, biz de gerçekleşen enflasyon rakamlarının bile altındaki teklifleri asla kabul edemeyiz“ dedi.

Kamu işçisine yapılan teklifi eleştirine Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de, şunları söyledi: “İyi bir ücret atışı gelirse piyasalar da canlanır. Kimse harcama yapamıyor. Gıda ve kira giderleriyle maaşlar bitiyor. Hükümet fotoğrafı iyi görmelidir. İşçilere verilen teklifi görünce endişe ettik. Bu konuda güçbirliği yaparak mücadele etmeliyiz. Kanunun bize verdiği yetkiyle Türkiye Kamu-Sen iş bırakma da dahil her türlü demokratik hakkını kullanmaya hazırdır. Yetkili sendika da bu yönde karar alırsa merak etmesin yalnız kalmaz, biz de destekleriz.”

DAYANIŞMAMIZ DEVAM EDECEK

KESK hükümetin işçilere zam teklifinin toplumda hayal kırıklığı yarattığını vurguladı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüşen KESK yönetimi, hükümetle yürütülen görüşmelerde Türk-İş’e destek verdi. KESK, yönetimi “Bu ülkede işçiler, kamu emekçileri, asgari ücretliler, emekliler kısacası emeği ile geçinen tüm kesimler insanca yaşamaya yetecek bir ücreti, güvenceli bir iş ve güvenli geleceği fazlası ile hak etmektedir. KESK kamu işçilerinin haklı taleplerinin yanındadır. Kamuda yan yana, omuza omuza çalıştığımız kamu işçileri ile dayanışmamız sürecektir” açıklaması yaptı.