Milyonlarca memur ve emekli zammı için beklediği ilk toplantı bitti

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi çerçevesinde uzlaşılamayan hususları görüşmek üzere bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde takvim işliyor. Kısmi anlaşma ile biten müzakere sürecinin sonucunda 11 hizmet kolunda anlaşma sağlanırken, genele ilişkin hükümlerde yapılan zam teklifinde ise uzlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine Kamu İşveren Heyeti'nin dün yaptığı başvuruyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, çalışmalarına başladı. Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında ilk kez toplandı.

Kamu İşveren Heyeti, 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yine yüzde 4 zam teklifinde bulunmuştu.

Toplantıya, Sayıştay Başkanı Metin Yener’in yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uşan ve Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Faruk Doğan ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, çalışma usulü esaslarıyla Kamu Görevlileri Hakem Heyeti takvimi belirlendi. Buna göre toplantılar Pazar günü saat 11.00, Pazartesi günü saat 10.00, Salı günü saat 14.00 ve Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacak.

Kurulun 5 gün içinde karar vermesi gerekiyor ve verilen karar kesin karar olurken, karara itiraz edilemeyecek.

Hakem Heyeti sürecinin nasıl ilerleyeceğine bakıldığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kamu Görevlileri Hakem Heyeti Başkanı seçilen Metin Yener, çalışmaların ilk gününde Hakem Kurulu sürecinin takvimini belirleyecek ve belirlenen diğer Hakem Kurulu üyelerine çağrıda bulunacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda müzakere sürecinde hizmet kollarında uzlaşma sağlandığı için hizmet kollarındaki kazanımlara görüşmelerde değinilmeyecek. Fakat genele ilişkin uzlaşıya varılan 58 maddede ileriye veya geriye dönük müzakereler yapılabilecek. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’nin aldığı karar nihai olacak ve itiraz edilemeyecek.

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti üyelerinin 14 Temmuz’da seçildiği kurulun 6 üyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 üyesi Memur-Sen, 1’er üyesi ise Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş tarafından belirleniyor. Son üye de yetkili konfederasyon tarafından tavsiye edilen akademisyenler arasından yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçiliyor.

