Milyonlarca memur ve emeklilere refah payı adımı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, memur ve emekli maaşlarına 2026 zammına ilave bir artış yapılmasını talep etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde gruplar adına görüşmeler tamamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri esnasında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partisinin emekli ve kamu çalışanlarının Ocak 2026 zammına ilave bir artış yapılması yönündeki görüşünü açıkladı.

Kalaycı, konuşmasında iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili de partisinin görüşlerini paylaştı.

Köklü bir reform ihtiyacını dile getiren Kalaycı, şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizde iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili köklü bir reform yapılması görüşündedir. Toplumun tüm kesimlerine, insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, iş gücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, ücret-verimlilik ilişkisinin güçlendirildiği, iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarının iyileştirildiği ve etkin bir şekilde denetlendiği verimli bir iş gücü piyasası oluşturulmasını öngörüyoruz."