  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Memur
  4. Milyonlarca memur ve emeklilere refah payı adımı

Milyonlarca memur ve emeklilere refah payı adımı

Milyonlarca memur ve emeklilere refah payı adımı
Güncelleme:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, memur ve emekli maaşlarına 2026 zammına ilave bir artış yapılmasını talep etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde gruplar adına görüşmeler tamamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri esnasında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partisinin emekli ve kamu çalışanlarının Ocak 2026 zammına ilave bir artış yapılması yönündeki görüşünü açıkladı.

Kalaycı, konuşmasında iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili de partisinin görüşlerini paylaştı.

Köklü bir reform ihtiyacını dile getiren Kalaycı, şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizde iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili köklü bir reform yapılması görüşündedir. Toplumun tüm kesimlerine, insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, iş gücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, ücret-verimlilik ilişkisinin güçlendirildiği, iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarının iyileştirildiği ve etkin bir şekilde denetlendiği verimli bir iş gücü piyasası oluşturulmasını öngörüyoruz."

text-ad
Etiketler refah payı memur emekli MHP
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin masmavi cennetlerine BBG evi takibiyle ceza yağdı! Türkiye'nin masmavi cennetlerine BBG evi takibiyle ceza yağdı! Düğün yerinde ''park yeri'' cinayeti: 16 yaşındaki bir kız çocuğu öldürüldü! Düğün yerinde ''park yeri'' cinayeti: 16 yaşındaki bir kız çocuğu öldürüldü! Tarlada korkunç ölüm: 14 yaşındaki kız çocuğu biçerdöverin altında kaldı Tarlada korkunç ölüm: 14 yaşındaki kız çocuğu biçerdöverin altında kaldı Sosyal medyadaki doktor paylaşımları için kısıtlama kararı Sosyal medyadaki doktor paylaşımları için kısıtlama kararı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Büyük deprem 3-4 gün içinde olabilir!'' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Büyük deprem 3-4 gün içinde olabilir!'' Bir asansör faciası daha: 9 kat aşağı çakıldılar! Bir asansör faciası daha: 9 kat aşağı çakıldılar! İmamoğlu'nun binlerce yıl hapsi istendi; Cem Küçük canlı yayında İçişleri Bakanı'na seslendi İmamoğlu'nun binlerce yıl hapsi istendi; Cem Küçük canlı yayında İçişleri Bakanı'na seslendi Çok sayıda ilimiz için önce sağanak yağış ardından da kar yağışı bekleniyor! Çok sayıda ilimiz için önce sağanak yağış ardından da kar yağışı bekleniyor! 20 yaşındaki üniversiteli genç kız arkadaş evinde ölü bulundu 20 yaşındaki üniversiteli genç kız arkadaş evinde ölü bulundu Önce İstanbul, şimdi de İzmir! Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı Önce İstanbul, şimdi de İzmir! Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı
20 evladımıza mezar olan askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldı 20 evladımıza mezar olan askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldı