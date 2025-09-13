Müjdeyi bizzat Bakan verdi: ''Bu ay 17 bin personel alınacak''

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eylül ayı içerisinde 17 bin hekim dışı sağlık personelinin atamasının yapılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eylül ayında 17 bin hekim dışı sağlık personelinin atamasının yapılacağını duyurdu. Bakan Memişoğlu, Samsun Şehir Hastanesi’nin kasım ayında hizmete açılacağını da açıkladı.

Samsun Valiliği’nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Memişoğlu, şehrin sağlık altyapısının güçlendiğini belirterek, "Samsun, sağlık alanında bölgenin en önemli merkezlerinden biri. Cumhurbaşkanımızın ‘Hayalim’ dediği Samsun Şehir Hastanesi kasım ayında Samsunlu vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Tekkeköy’de inşaatı süren 250 yataklı hastaneyi gerektiğinde 400 yatağa çıkarabilecek şekilde planladık ve 2026 yılı itibarıyla hizmete sunacağız. Atakum’da 350 yataklı hastanemizin inşaatına başladık, şu anda yüzde 25-30 seviyesinde ilerliyor ve 2027 yılında hizmete açacağız. Ayvacık’ta ise 25 yataklı bir devlet hastanesi inşaatına başlıyoruz. Merkezde de yeni bir büyük hastane planlaması yaptık; yakın zamanda detaylarını açıklayacağız. Böylece Samsun’da sağlık hizmeti altyapımızın büyük çoğunluğunu tamamlamış olacağız" dedi.

17 bin yeni atama

Memişoğlu, atama ile ilgili olarak, "Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında toplam 35 bin hekim dışı sağlık personeli almayı planlamıştık. Bunun 18 binini sene ortasında aldık, kalan 17 bininin planlamasını tamamladık ve bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığı’na sunduk. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımızla 2026’da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, sağlıklı yaşam ve koruyucu sağlık hizmetlerine de dikkat çekerek, "Sağlık Bakanlığı olarak hedefimiz sadece tedavi değil, koruyan ve üreten sağlık vizyonu ile hizmet vermek. Samsun’da halihazırda dört sağlıklı hayat merkezi var, beş tane daha planladık. Aile sağlığı merkezlerini yenileyecek ve en az 10 yeni merkezin açılışını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Memişoğlu, toplumu kötü alışkanlıklardan uzak durmaya çağırarak, "Bağımlılıklardan, sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden uzak durulmalı, bedenimizi hareket ettirerek ve iyi beslenerek korumalıyız. Sigara içen vatandaşlarımız iradelerini ortaya koysun; biz sağlıkçı olarak her türlü yardıma hazırız. Sağlıklı yaşam merkezlerimiz ve hastanelerimizde sigara bırakma programlarımız devam ediyor. Hem kendi bedeniniz hem de toplumsal sağlık için bu kötü alışkanlıklardan kurtulun" ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, sağlık alanındaki üretim ve araştırma çalışmalarına da değinerek, yurt dışı temaslarının sürdüğünü, Moğolistan ve Çin’in ziyaret edildiğini ve önümüzdeki yıl Amerika, İngiltere ve Avrupa ülkelerinin de sağlık üretimi konusunda ziyaret edileceğini kaydetti. Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık altyapısı ve insan gücüyle koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonunu uygulayabilecek kapasiteye sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Basın toplantısına Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı, Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı.

İHA