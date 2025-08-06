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SGK mahkemelik oldu: Onbinlerce emeklinin maaşı değişebilir!

SGK mahkemelik oldu: Onbinlerce emeklinin maaşı değişebilir!
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Bir süre önce enflasyonu düşük açıklayıp maaş zamlarının budanmasına yol açtığı gerekçesiyle TÜİK'i dava eden Yargıtay Onursal Üyesi emekli hakim Seyfettin Çilesiz şimdi de 2023 yılında memura verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın, memur emeklisine de uygulanmasını talep ederek SGK’ya dava açtı.

 Yargıtay Onursal Üyesi emekli hakim Seyfettin Çilesiz, dava öncesi, seyyanen zammın güncel tutar üzerinden hesaplanıp maaşına eklenmesi için SGK’ya yazılı başvuruda bulundu. Başvurusunda, memurlarla memur emeklilerine uygulanan zamların birbiri ile paralel olduğunu, seyyanen zammın ise sadece görevde olan memurlara ödenip, emekli memura uygulanmadığını hatırlattı.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre bu durumun hem Toplu Sözleşme Kanunu, hem de Anayasa’nın ilgili maddelerine aykırı olduğunu belirten Çilesiz, emekli bir memur olarak aynı zamdan kendisinin de yararlandırılması gerektiğini bildirdi. Çilesiz, güncelleştirilmiş tutarın en geç 30 gün içerisinde emekli aylığına eklenmesini talep etti ancak SGK’dan hiçbir cevap gelmedi. Çilesiz 30 günlük sürenin bitiminde Ankara 9. İdare Mahkemesi’ne, emeklinin zam hakkını ödemediği gerekçesiyle SGK aleyhine dava açtı. Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, konuyu ve davayı gerekirse Anayasa Mahkemesi’ne kadar götüreceklerini bildirdi.

Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, seyyanen zammın Temmuz 2023 tarihindeki memur katsayısına göre 8 bin 77 lira olarak hesaplandığını, bu tutara her 6 ayda bir katsayı oranında zam yapıldığını, dolayısıyla seyyanen zammın bugünkü güncel tutarının 20 bin liraya yaklaştığını söyledi. Gündoğan, davanın emekli lehine sonuçlanması halinde en düşük memur emeklisi aylığının 35 bin lira civarına çıkabileceğini söyledi. Katsayı artışıyla hesaplandığında seyyanen zam bugün 18 bin 540 liraya karşılık geliyor.

Sözcü

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Etiketler emekli seyyanen zam seyyanen zam davası dava zam mahkeme SGK Sosyal Güvenlik Kurumu
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