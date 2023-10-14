Araç muayene ücretlerine rekor zam geliyor

TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen araç muayene ücretlerine büyük zam yolda...

Seçim sonrası yağmur gibi yağan zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Yeni yılda araç muayene ücretlerine rekor oranda zam yapılacağı iddia edildi. Araç muayene ücreti her yıl TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenerek kamuoyuna bildiriliyor.

Dünya gazetesinden Naki Bakır'ın köşesinde aktardığına göre, araç muayene ücretlerine yüzde 60 zam yapılacak.



Bakır'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:



“Her yıl ekim ayı sonu itibarıyla yurtiçi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasında bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına göre meydana gelen artış, izleyen yılda uygulanacak yeniden değerleme oranını veriyor.

2024 başında çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulanacak yeniden değerleme oranı, 3 Kasım’da Ekim 2023 enflasyon verileri açıklandığında netleşecek. Yİ-ÜFE’nin eylül sonu itibarıyla düzeyi, yılbaşından geçerli olacak yeniden değerleme oranının yüzde 60 dolayında olacağını gösteriyor. Buna göre gelecek yıl çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretler 2023’teki kadar olmasa da yine yüksek oranda artacak.

Ekimde aylık yüzde 5’in üzerindeki üretici fiyat artışı olasılığında ise yeniden değerlemeyi veren on iki aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE artışı bunun da üzerinde gelecek ve Cumhurbaşkanı yetkili olduğu alanlarda indirim-artırım yetkisini kullanmazsa 2024 başında ilgili kalemlerdeki yükümlülükler bu oranda artırılacak.

Yüksek yeniden değerleme oranı ile vergi ve cezaların yüksek oranda artırılması, aynı zamanda 2023 yılındaki yüksek enflasyonunun özellikle dar ve sabit gelirler üzerindeki erozyonunu 2024’e de taşımak anlamına geliyor.”

GÜNCEL MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

Araç sürücülerinin, araçların, hayvanların ve insanların can ve mal güvenliği açısından çok önemli olan araç muayenesi ile araç donanımları kontrol edilerek, eksiklikler giderilmektedir. Olası kazaların ve kayıpların önüne geçilebilen otomobil muayenesi tüm otomobil sahiplerinin yaptırmaları gereken zorunlu bir işlemdir.

Otomobil araç muayene ücreti 2023 yılı için 1.130,44 TL olarak belirlenmiştir. Herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşılmaması adına araç sahiplerinin düzenli olarak otomobil muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir.

Otobüs, kamyon, tanker ve çekici için TÜVTÜRK muayene ücretleri 1.528,10 TL’dir.

Egzoz emisyon ölçüm bedeli de araç türüne bağlı olarak değişmektedir. Araç egzoz muayene ücreti TÜVTÜRK istasyonlarında hem nakit olarak hem de banka veya kredi kartı ile ödenebilmektedir. Otomobil muayene ücreti randevu esnasında alınmamaktadır. İşlem esnasında ödeme yapılabilmektedir.

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