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  4. 22 Eylül 2020 17:26

Araç sahiplerine müjde: Benzine indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim yapılacak.

Araç sahiplerine müjde: Benzine indirim geldi
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Petrol fiyatlarında yüzde 4'e yakın düşüşler sonrası iç piyasada kullanılan akaryakıt ürünleri için de indirim gündeme geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 19 kuruş indirime gidilecek. 

Benzinin litresi İstanbul'da 6,88 liradan 6,69 liraya, Ankara'da 6,93 liradan 6.74 liraya, İzmir'de ise 6,95 liradan 6,76 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. 

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