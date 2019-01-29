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  4. 29 Ocak 2019 10:13

Binlerce araçta skandal hata ! Hırsızlar sadece birkaç dakikada çalabilir!

İngiltere'de yeni bir araştırma yüzlerce anahtarsız giriş ve çalışma sistemi bulunan aracın çalınma riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Binlerce araçta skandal hata ! Hırsızlar sadece birkaç dakikada çalabilir!
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Türketici grubu Which? dergisinin araştırmasına göre en büyük risk altındaki markalar Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Nissan Qashqai ve Ford Focus.

Hırsızlar giderek daha fazla anahtarsız çalışma sistemi bulunan araçları hedefliyor ve belli teknolojiler kullanarak sistemi etkisiz hale getirebiliyor.

Alman Otomobil Kulübü (ADAC) da 237 anahtarsız giriş ve çalışma sistemi bulunan aracı test ettiklerini sadece üçü hariç diğer bütün araçların bu risk altında olduğunu duyurdu.

Bu üç marka arasında Discovery, Range Rover, ve 2018 Jaguar i-Pace var.

 

BBC Türkçe

hırsızlık , otomobil hırsızlığı , anahtarsız çalıştırma
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