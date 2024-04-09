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Opel, yeni logosunu ilk temsilcisi Frontera'nın görüntülerini paylaştı

Opel, yeni logosunu ilk temsilcisi Frontera'nın görüntülerini paylaştı
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Opel, heyecan verici yeni SUV modeli Frontera'nın ilk görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Frontera, Opel'in taze ve modern şimşek logosunun ilk yansıması olacak ve başlangıçtan itibaren kullanıcılarına elektrikli motor seçeneği sunacak.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Opel, yeni SUV modeli Frontera'nın ilk görüntülerini yayınladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huetll hem şehir içinde hem de şehir dışında kullanıma uygun olan araçlarının aynı zamanda elektrikli otomobil kullanma olanağını müşterilerine sunduğunu belirterek, "Kendinden emin tasarımı, ferahlığı, akıllı çözümleri ve verimli güç-aktarma sistemleriyle yeni Opel Frontera, diğerlerinden ayrılmak isteyen geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

 Opel'in yeni şimşek logosunun ilk temsilcisi olan Frontera, en başından itibaren kullanıcılara elektrikli motor seçeneği ile sunulacak. Ayrıca kullanıcılar, Frontera'nın 48V hibrit teknolojisine sahip versiyonunu da tercih edebilecek.

 Yeni Frontera, etkileyici silüeti, yeni "Şimşek" logolu Opel Vizör ön paneli ve geniş çamurluk tasarımıyla sağlam bir duruş sergiliyor. Bununla birlikte çift geniş ekranı, ergonomik ön koltukları ve akıllı saklama alanı çözümleri ile keyifli bir iç mekana sahip olan yeni model, kablosuz şarj ünitesi ve ek USB bağlantı noktalarının yanında pek çok akıllı çözümü de beraberinde getiriyor.

Opel, yeni logosunu ilk temsilcisi Frontera'nın görüntülerini paylaştı - Resim : 1

1600 litreye varan bagaj hacmi ile kalabalık aileler de dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden yeni Frontera, tavan rayları ile üstün bir fonksiyonelliğe sahip.

Yeni Frontera ile Opel, her araç segmentinde en az bir elektrikli model sunabilme hedefine bir adım daha yaklaşıyor.

Etiketler Opel Frontera yeni logo
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