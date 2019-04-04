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  4. 04 Nisan 2019 17:55

Otomotiv Pazarı Küçülmeye Devam Ediyor. İşte detaylar…

Artan otomobil fiyatlarının etkisi ile yaşanan otomobil satışlarında ki düşüş. Sektöründe daralmasına neden oluyor. 2019’un ilk üç aylık otomotiv karnesi açıklandı. Türkiye otomotiv toplam pazarı, yılın ilk çeyreğinde 2018’in aynı dönemine göre yüzde 44,2 daraldı.

Otomotiv Pazarı Küçülmeye Devam Ediyor. İşte detaylar…
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Otomotiv Distribütörleri Derneği‘nden (ODD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de ki araç satışları, bu yılın ilk üç aylık döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 44,2 azaldı. 2019 ilk üç ayında toplam araç satışı 88 bin 469 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde 158 bin 430 adet olarak gerçekleşmişti.

Kişisel araç satışları, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,7 azalarak 68.812 oldu. Geçen yıl aynı dönemde kişisel araç satışları 122.310 adet seviyesindeydi.

Hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ilk üç aylık döneminde 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 45,6 daralarak 19.657‘e gerilerken, geçen yılın aynı döneminde pazar 36.120 satışa ev sahipliği yapmıştı.

TeknoEkip.com

otomotiv pazarı
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