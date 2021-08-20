Otomotiv sektörüne ''Delta'' darbesi

Pandemi sürecinde yaşanan çip krizinin sona ermesi beklenirken Delta varyantı durumu değiştirdi. Otomotiv devleri yeniden üretime ara vermeye başladı.

Bu çeyreğin bilgisayar çipi arzı ve otomobil üretiminin normale döndüğü dönem olması gerekiyordu. Bunun yerine, özellikle Güneydoğu Asya'da Covid vakalarındaki artış, dünya çapında yeni bir çip krizine bununla birlikte aynı zamanda fabrika kapatmalarına neden oluyor.

KESİNTİLER ARKA ARKAYA GELİYOR

Perşembe günü, araç satışlarıyla ölçülen dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, Covid'in tedarikçiler üzerindeki etkisi nedeniyle Eylül ayında 14 Japon fabrikasını kapattığını duyurdu. Bu, oradaki üretimi yaklaşık yüzde 40 oranında azaltacaktır. Toyota, Kuzey Amerika'daki üretimin yüzde 40 ila yüzde 60 oranında azalmasıyla, dünyanın başka yerlerindeki fabrikalarını da kapatıyor.

CNN'de yer alan habere göre 2 numaralı otomobil üreticisi Volkswagen Perşembe günü yaptığı açıklamada, yakında üretimde benzer kesintiler yapmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Volkswagen, "Asya'da özellikle Malezya'da yeni Covid-19 salgınları, çip üretim tesislerinin yeniden kapatılmasına yol açıyor. Bu nedenle, 2021'in üçüncü çeyreğinde çip arzının çok değişken ve gergin kalmasını bekliyoruz. Üretimde daha fazla ayarlama yapılması göz ardı edilemez" dedi.

Malezya, otomobil endüstrisinde kullanılan bilgisayar çiplerinin önemli bir tedarikçisi olarak kabul ediliyor. Sadece 2 otomobil üreticisiyle sınırlı değil. General Motors, Ford, Stellantis gibi birçok marka etkilenmiş durumda.

TAHMİN EDİLEN GİBİ OLMADI

Otomotiv Araştırmaları Merkezi'nin kıdemli başkan yardımcısı Kristin Dziczek, "Çip sıkıntısı manşet, ancak tedarik zincirinde çok fazla aksama var" dedi.

Dünya çapında ve endüstri genelinde genel otomobil üretimi, çip sıkıntısı nedeniyle ikinci çeyrekte çok düştü. Ancak otomobil üreticileri, bu yılın ikinci yarısında cips sıkıntısının azalacağını ve üretimde arayı kapatmalarına izin vereceğini tahmin ediyorlardı.

Sonra Delta varyantı oldu. Güneydoğu Asya'da aşılama oranlarının düşük kalması tedarikçiler için işleri karmaşık hale getiriyor.