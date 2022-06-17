Otomotivde elektrik devrimi: Ferrari de tarih verdi

Otomotiv şirketleri elektrikli modellere geçiş planlarını açıklamaya devam ediyor. Konuyla ilgili son açıklama İtalyan devi Ferrari'den geldi.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, 2030 yılına kadar üretiminin yüzde 80'ini tamamen elektrikli veya hibrit otomobillere dönüştürmeyi planladığını açıkladı.

Yeni CEO'su Benedetto Vigna, dört yıllık stratejik planyla ilgili, "Elektrifikasyon performansı artırmanın bir yolu" dedi.

Ticari direktör Enrico Galliera ise verdiği demeçte, "Ferrari'nin ilk tamamen elektrikli otomobili yüzde 100 spor otomobil olacak" dedi.